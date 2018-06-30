Что нового появится в Правилах дорожного движения с 1 июля

Новая редакция Правил дорожного движения (ПДД) вступает в силу с 1 июля. Постановление правительства №832 вводит с завтрашнего дня ряд новых дорожных знаков.

Знаками устанавливаются ограничения на въезд транспорта с грязным выхлопом. Нововведения коснутся владельцев автомобилей с двигателями класса «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2», - пишет «Коммерсантъ».

Идея принадлежит Минтрансу, который разработал поправки к ПДД еще в 2014 году. Среди новых знаков - указатель «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств»: запрещено движение автомобилей, экологический класс которых (есть в документах на машину) ниже значения, указанного знаком. Вводится также информационная табличка «Экологический класс транспортного средства»: она устанавливается в комбинации со знаками «Движение механических транспортных средств запрещено», «Движение грузовых автомобилей запрещено», «Движение мотоциклов запрещено», «Поворот запрещен».

Но знаки на дорогах пока не появятся, так как требования и правила применения указателей еще не внесены в ГОСТ. Контроль проезда будет осуществляться дорожными камерами и инспекторами: номер транспортного средства сверят с базой данных МВД, в которой содержится информация об экологическом классе автомобиля.