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В Пермском крае жителям насчитали «налог на дождь»
30 июня 2018, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]
Жители Пермского края с мая обнаружили в своих платежках новый сбор. Как объяснили в местном «Водоканале» это плата за сточные воды, в том числе и за дождевую и она вполне законна. Жильцам предлагают раскошелиться - с каждого по семь рублей в месяц.
Люди искренне не понимают, почему должны платить за воду, которая падает с неба. «Мы спросили управляющую компанию, что это за услуга? Нам объяснили, что вода, бегущая с крыши по водостокам, попадает в канализацию. Вот за это берут плату. Да, вода стекает по водостокам, но во двор. Потом уходит в землю или высыхает на солнце. В какую канализацию она сбегает - непонятно. Канализация в нашем доме центральная. Это же не выгребная яма, куда текут отходы со всей округи? Заодно хотелось бы узнать: круглый год мы будем оплачивать эту странную услугу? Или только когда идут дожди и тает снег? И вообще - насколько законен «водосточный сбор» на общедомовые нужды?», - цитирует жильцов местных домов издание «Искра».
Коммунальщики заявили, что сбор денег законен. Он производится на основании приказа Региональной службы по тарифам от 31 января 2018 года, который изменил расчет объема сточных вод, которые попадают в канализационную систему. А это и дождевая вода, стекающая через люки, и тающий снег, и канализационные коллекторы. И плата эта будет взиматься круглый год, зимой и летом.
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