В Москве объявлен жёлтый уровень опасности

В Москве на субботу, 30 июня, объявлен "жёлтый" уровень опасности. Синоптики предупредили москвичей и гостей столицы, что в мегаполисе в течение дня ожидаются гроза с ливнем и градом. МЧС разослало СМС-сообщения с предупреждением об ухудшении погоды. МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве 30 июня

По прогнозу синоптиков, в Москве сегодня днем температура воздуха составит плюс 26 - 28 градусов. При грозе порывы ветра могут достигать 20 м/сек. Будущей ночью температура воздуха понизится до 19-21 градуса. Ночью возможен кратковременный дождь, местами сильный.

МЧС напомнило, что во время грозы нельзя находиться у водоемов и прятаться под деревьями. Непогоду лучше переждать в помещении.

Жёлтый уровень опасности в столичном регионе объявил Гидрометцентр.