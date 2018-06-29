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В Твери появится улица Андрея Дементьева
29 июня 2018, 21:46 [ «Аргументы Недели» ]
Правительство Тверской области сообщило сегодня, что принято решение назвать одну из улиц Твери именем поэта Андрея Дементьева. Поэт, родившийся в Твери, во вторник скончался в Москве.
Известный российский поэт Андрей Дмитриевич Дементьев является почетным гражданином города Твери. Здесь он родился, закончил школу, учился в педагогическом институте (ныне – Тверской университет).
Во вторник, 26 июня, Андрей Дементьев скончался в Москве на 90-м году жизни. Церемония прощания с поэтом прошла сегодня в концертном зале имени Чайковского. Андрей Дементьев похоронен на Кунцевском кладбище.
«Улица в Твери будет носить имя Андрея Дмитриевича Дементьева. Память о нем, его творчестве – это память о целой эпохе. Мы также учредим премию имени Андрея Дементьева, которая будет вручаться лучшим молодым поэтам – участникам конкурса «Зеленый листок». Он проводится в Доме поэзии ежегодно по инициативе Андрея Дмитриевича», - заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Его слова приводит РИА Новости.
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