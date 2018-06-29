В Твери появится улица Андрея Дементьева

Правительство Тверской области сообщило сегодня, что принято решение назвать одну из улиц Твери именем поэта Андрея Дементьева. Поэт, родившийся в Твери, во вторник скончался в Москве.

Известный российский поэт Андрей Дмитриевич Дементьев является почетным гражданином города Твери. Здесь он родился, закончил школу, учился в педагогическом институте (ныне – Тверской университет).

Во вторник, 26 июня, Андрей Дементьев скончался в Москве на 90-м году жизни. Церемония прощания с поэтом прошла сегодня в концертном зале имени Чайковского. Андрей Дементьев похоронен на Кунцевском кладбище.

«Улица в Твери будет носить имя Андрея Дмитриевича Дементьева. Память о нем, его творчестве – это память о целой эпохе. Мы также учредим премию имени Андрея Дементьева, которая будет вручаться лучшим молодым поэтам – участникам конкурса «Зеленый листок». Он проводится в Доме поэзии ежегодно по инициативе Андрея Дмитриевича», - заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Его слова приводит РИА Новости.