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Политолог прокомментировал заявления об «украинской» Брянской области

29 июня 2018, 21:07 [ «Аргументы Недели» ]

Политолог прокомментировал заявления об «украинской» Брянской области
Фото: pixabay.com

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление лидера ультранационалистической партии Олега Тягнибока о границах Украины, включающих в себя Брянскую область и Дальний Восток.

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«На Украине уже давно штампуются лживые исторические учебники. Содержащиеся в них фантастические сведения просто не вяжутся с такой серьезной дисциплиной, как история. Пользуясь этим, люди вроде Тягнибока долгое время оболванивают собственное население, сознательно искажая исторические факты», - цитирует политолога RT.

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