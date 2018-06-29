Политолог прокомментировал заявления об «украинской» Брянской области

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление лидера ультранационалистической партии Олега Тягнибока о границах Украины, включающих в себя Брянскую область и Дальний Восток. Украинские националисты заявили права на Дальний Восток

Украинские политические и общественные деятели не в состоянии признать, что украинская государственность сформировалась как таковая только при установлении Советской власти, считает эксперт. Они всеми силами пытаются доказать, что Украина – не Россия, но не могут ответить на вопрос «А что такое Украина?»

«На Украине уже давно штампуются лживые исторические учебники. Содержащиеся в них фантастические сведения просто не вяжутся с такой серьезной дисциплиной, как история. Пользуясь этим, люди вроде Тягнибока долгое время оболванивают собственное население, сознательно искажая исторические факты», - цитирует политолога RT.