Политолог прокомментировал заявления об «украинской» Брянской области
29 июня 2018, 21:07 [ «Аргументы Недели» ]
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление лидера ультранационалистической партии Олега Тягнибока о границах Украины, включающих в себя Брянскую область и Дальний Восток.
Украинские политические и общественные деятели не в состоянии признать, что украинская государственность сформировалась как таковая только при установлении Советской власти, считает эксперт. Они всеми силами пытаются доказать, что Украина – не Россия, но не могут ответить на вопрос «А что такое Украина?»
«На Украине уже давно штампуются лживые исторические учебники. Содержащиеся в них фантастические сведения просто не вяжутся с такой серьезной дисциплиной, как история. Пользуясь этим, люди вроде Тягнибока долгое время оболванивают собственное население, сознательно искажая исторические факты», - цитирует политолога RT.
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