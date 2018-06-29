Минтранс одобряет строительство магистрали в Грозный

Министерство транспорта РФ поддержало идею о строительстве Транскавказской высокоскоростной магистрали Краснодар – Грозный. Эту идею на днях высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В целом мы как министерство поддерживаем развитие высокоскоростного сообщения. Грозный, Махачкала, Ставрополь – это густонаселенные и динамично развивающиеся территории. Строительство ВСМ может дать очень серьезный мультипликативный эффект», - рассказал заместитель главы транспортного ведомства Алан Лушников.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать строительство высокоскоростной магистрали из Краснодара в Грозный. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что «в плане финансирования никаких готовых модальностей пока нет», пишет Lenta.ru.