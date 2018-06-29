МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве 30 июня

На 30 июня в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Основываясь на прогнозе синоптиков, в ГУ МЧС призвали москвичей соблюдать осторожность и меры безопасности при грозе и порывистом ветре.

«30 июня в Москве ожидается температура воздуха +26-28 градусов, облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, гроза, град. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы до 15-20 м/с», - сообщили синоптики.

Главное управление МЧС России по городу Москве предупреждает:

По возможности переждите непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

При грозе:

Управляя автотранспортным средством, постарайтесь припарковаться. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, рыбачить. Будьте осторожны и внимательны.