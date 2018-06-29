Жители Севастополя рассказали, в какой стране им живется лучше

Жители Севастополя рассказали, в составе какого государства им живется лучше. По мнению крымчан, полуостров «изменился к лучшему и стал возрождаться» после возвращения в состав России.

Большинство севастопольцев отметили, что после референдума 2014 года полуостров стал возрождаться, а о прежней жизни в составе Украины им «даже вспоминать не хочется». «Севастополь всю жизнь был российским», - считают горожане.

«При Украине однозначно было хуже. Наши дети даже не могли нормально в вузы поступить из-за украинского языка. Все было захламлено. Вот тогда мы были в оккупации», - заявила одна из опрошенных жительниц Севастополя.

Однако и сейчас не все прекрасно на полуострове. Крымчане считают, что, например, цены могли бы быть и пониже, передает РИА Новости.