Автоледи устроила ДТП на Крымском мосту, делая селфи в Instagram
29 июня 2018, 17:47 [ «Аргументы Недели» ]
На Крымском мосту произошло еще одно ДТП. Девушка за рулем иномарки въехала в «зад» другого автомобиля.
Соответствующий видеоролик появился в соцсетях интернет-проекта Mash, пишут "Аргументы недели-Крым".
Автоледи, снимая на мобильный телефон свою поездку по транспортному переходу, приблизилась к арочному пролету и не заметила автомобиль, стоящий на ее полосе. В результате произошло столкновение.
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При этом неизвестно, что послужило причиной остановки транспортных средств прямо под аркой Крымского моста. Возможно, это была банальная пробка.
Подробности ДТП неизвестны. Официальной информации о происшествии нет, как нет и сведений о возможных пострадавших.
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