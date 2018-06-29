Эксперты раскрыли новый вид мошенничества в WhatsApp

Специалисты по сетевой безопасности сообщили, что организаторы фишинговой атаки в популярном мессенджере WhatsApp мошенническим путем подписывают пользователей на платные сервисы.

Пользователь мессенджера получает сообщение из своего списка контактов с приглашением принять участие в акции, по которой якобы можно получить подарки от различных известных брендов. Однако в ссылке, ведущей на страницу «акции» литера i заменена на другую. На самом деле эта ссылка ведет на фишинговый сайт.

В случае, если доверчивый пользователь переходит по этой ссылке, его переадресуют на страницу с анкетой из четырех вопросов. Как бы ни ответил пользователь на эти вопросы, его поздравляют с «прохождением квалификационного отбора» и просят отправить «заявку на приз» стоимостью один доллар.

И вот тут самое главное. При вводе платежных данных пользователь одновременно подписывается на бесплатную пробную версию платного сервиса. В случае, если эта пробная подписка не будет отменена в течение семи дней, с карты пользователя списывается сумма, примерно равная 50 долларам.

Специалисты рекомендуют пользователям смартфонов быть внимательными, пользоваться антивирусами и проверять информацию об акциях на сайте указанной в предложении компании. Эти ссылки может присылать не ваш собеседник в мессенджере, а вредоносная программа, сообщает РИА Новости.