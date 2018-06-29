Канделаки: мужчины оценивают нас как на собачьей выставке

Телеведущая Тина Канделаки вмешалась в спорт о неприличном поведении россиянок на мундиале. Она защитила соотечественниц и порекомендовала мужчинам посмотреть на себя со стороны.

«Вместо того, чтобы спросить себя, почему твоя женщина выбрала бразильца, мексиканца, немца, англичанина или француза, некоторые наши «мужчины» кинулись жаловаться друг другу в соцсетях. Вы чего? Может, стоит взглянуть на себя со стороны, наконец? На свой свисающий живот, на свое потребительское отношение к женщине, на то, когда в последний раз дарил просто так цветы и говорил, что красивая?», - написала Канделаки в своем блоге.

Она была уверена, что вместе с «Маленькой Верой» и «Интердевочкой» наша страна благополучно пережили «советское бабушкинское шуршание на скамеечке о длине юбок», пересуды о том, кто с кем встречается и доносы о связях с иностранцами и обвинения в «неблагонадежности и шпионажа». Но оказалось, что желание навешать ярлыки в русских людях неистребимо.

«Наши мужчины избалованы женским вниманием. Я иногда вижу и слышу, как они оценивают нас, как на собачьей выставке. Сначала оценка, потом допрос и постоянные требования: должна то, должна это…», - считает теледива.

Канделаки решила напомнить всем, что чемпионат мира - это не только соревнование футбольных команд, но и яркое зрелище и праздник для всех поклонников этого вида спорта. «К нам приехали сотни тысяч футбольных болельщиков и туристов. Многие – семьями и с детьми. Давайте брать от праздника все лучшее, что он нам дарит! Общаться, встречаться, дружить, обмениваться мнениями. И когда он закончится, оставаться друг с другом на связи, переписываться и перезваниваться, и ездить друг к другу в гости! И, безусловно, выходить замуж и жениться!»

К слову сказать, именно Тина Канделаки на своей странице в социальной сети рекламировала один из популярных мобильных сайтов знакомств, рассказывая как здорово знакомиться в сети с иностранцами: «Дело тут не в механическом поиске партнёра для секса. Сайт помогает найти приятного парня или девушку, ведь просто гулять по фан-зоне или Никольской с бразильцем или итальянкой наверняка интересно. Я знаю много положительных историй о знакомствах, начавшихся с этого сайта».

Кроме того, телеведущая уверена, что все девушки просто спят и видят, как оказаться в объятиях футболистов. «Даже если женщина говорит, что не хотела бы встречаться с футболистом, это будет небольшим лукавством. Спортсмены и, конечно же, футболисты завораживают девушек своей подтянутостью, стройностью и элегантностью. Спорт сексуален по своей природе», - написала она.

И большинство подписчиц с ней согласились. Комментарии в духе «Никогда не хотела и не мечтала. Может со мной что-то не так?» потонули в общем хоре признаний в любви знаменитым футбольным мачо.