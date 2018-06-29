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Правительство вместе с ЕР проработают проект закона о пенсионной реформе

29 июня 2018, 14:50 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

На расширенном заседании Совета руководителей фракций «Единой России» депутаты обсудили варианты улучшения пенсионной реформы. Основной целью своих предложений они ставят повышение уровня жизни пенсионеров.

Заседание привело к многочисленным дискуссиям, после которых премьер-министр России и одновременно председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев подчеркнул, что эти предложения действительно необходимы. Он добавил, что основной целью пенсионной реформы стало желание сделать жизнь пенсионеров благополучнее и увеличить рост пенсий выше инфляции.

Дмитрий Медведев добавил, что все полученные предложения будут обобщены и проработаны вместе с правительством России. Также он поручил экспертам Минтруда и Минфина проработать меры, который позволят трудоустроиться россиянам за несколько лет до пенсии.

Как добавил секретарь Генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, очень важно обсудить все предложения к законопроекту между его 2 и 3 чтением, так как именно здесь можно рассмотреть дополнительные предложения и усовершенствовать будущий закон.

- Мы запустили широкое обсуждение этого законопроекта во всех регионах, - добавил он. Обсуждение будет проходить до конца июля текущего года.

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