Борис Дубровский запустил новый завод по производству асфальта и бетона

Первую партию продукции нового асфальтобетонного завода, который перевезли в виде модулей из Германии и собрали в Сосновском районе, в буквальном смысле закатают в асфальт Свердловского проспекта.

Новый завод по производству асфальта и бетона сегодня, 29 июня, помог запустить глава Южного Урала Борис Дубровский. На его покупку, монтаж и наладку компания «Южуралмост» вложила более 200 миллионов рублей. Сейчас завод, который можно легко перевезти к месту строительства дорог, сумеет производить до 240 тонн всех видов асфальта в час.

С открытием завода будут полностью закрыты потребности в асфальте на Южном Урале, - подчеркнул губернатор. - Это одно из хороших решений, которое сформирует основу для доведения автотрасс до качественного состояния, что является своевременным решением для подготовки областного центра к саммитам.

Завод полностью экологичен и экономичен. Как уточнил руководитель по строительству и эксплуатации городских автомобильных дорог компании «Южуралмост» Алексей Струговец, лучшее качество смесей обеспечивается точной дозировкой компонентов в шести бункерах.