Открытие Крымского моста не приведет к удешевлению товаров для жителей?

Открытие движения грузовых автомобилей по Крымскому мосту не приведет к удешевлению товаров для жителей полуострова, пишут "Аргументы недели-Крым".

Такое мнение выразил председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий ЦУРКИН.

Он отметил, что стоимость услуг доставки грузов на полуостров после открытия движения для всех видов транспорта особо не претерпит изменения. Снижение планируются до 10-15% от сегодняшней стоимости.

ЦЕРКИН отметил, что сегодня существует значительная разница между стоимостью услуг доставки грузов с материковой части России в Крым и обратно. Это связано с тем, что в регионе потребление товаров значительно больше, чем объем производимой продукции.

«Сегодня грузовые перевозчики, доставляя грузы в Крым, сталкиваются с низкой грузовой базой для обратных погрузок из Крыма. Следовательно, каждый участник логистического рынка закладывает обратные пустые пробеги до ближайшего места скопления грузов – Краснодарского края», – цитирует его «РИА Крым».

Эксперт считает, что для существенного снижения цен на товары в Крыму в сфере транспортной логистики необходим обширный комплекс мер, направленный на выравнивание баланса грузопотока.

«Это развитие сельского хозяйства, увеличение объема переработки и хранения продукции сельхозтоваропроизводителей. Также необходимо развитие промышленного производства, выпуска в Крыму товаров народного потребления, которые будут востребованы на всей территории России. Но на это нужно определенное время», – добавил ЦУРКИН.