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В Москве после нескольких смертей запретили средство для анестезии
29 июня 2018, 13:13 [ «Аргументы Недели» ]
Столичным медикам было дано устное распоряжение не использовать препарат "Пропофол" одного из производителей, который вводят для анестезии. По некоторым сведениям, средство имеет токсическое действие.
Вполне вероятно, что несколько смертей в клиниках Москвы связаны с использованием "Пропофола", сообщает РЕН-ТВ, вернее, с одной из партий этого препарата. Кстати, ранее производителям уже было предписание изъять эти лекарства из обращения. По документам препарат не соответствуют нормативной документации по следующим требованиям "Подлинность. Пропофол", "Посторонние примеси", "Количественное определение. Пропофлол".
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