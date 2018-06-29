Бывшего мэра Ялты выпустили из СИЗО

Вчера поздно ночью из СИЗО в Москве был выпущен бывший глава администрации Ялты Андрей РОСТЕНКО.

Как сообщает Telegram-канал «Крымская правда», РОСТЕНКО до сих пор находится в Москве, так как еще не определен окончательно режим его перемещения, пишут "Аргументы недели-Крым".

Как писали «АН-Крым», 22 мая в Москве задержали экс-главу администрации Ялты Андрея РОСТЕНКО. Басманный суд столицы арестовал его на два месяца. Его обвиняли в превышении должностных полномочий. Премьер-министр Крыма Сергей АКСЕНОВ расценил задержание бывшего главы администрации Ялты как провокацию в отношении властей республики. Защита задержанного обжаловала в суде решение об аресте. Но Московский городской суд не стал выпускать из-за решетки РОСТЕНКО.

Уголовное дело против РОСТЕНКО связно с выделением земельных участков. Обвиняемый занимал должность мэра Ялты с 2014 года. В 2017 году глава Республики Крым Сергей АКСЕНОВ попросил его написать заявление об увольнении по собственному желанию. По мнению АКСЕНОВА, в работе РОСТЕНКО были и достижения, и ошибки.