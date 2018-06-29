Владимир Бурматов помог жителям дома с рухнувшим балконом

В Челябинске три года назад у дома №61 по улице Ленина обрушился балкон. Специалисты подперли другие опасные конструкции здания железными балками и установили специальные маячки, чтобы следить за его состоянием. Не так давно с этого дома сняли статус объекта культурного наследия, поэтому ремонтировать его будет чуть проще. Тотальный ремонт состоится текущим летом, но уже сейчас у жителей есть жалобы.

- В доме постоянно пахнет канализацией, запах такой, что глаза слезятся, в подвале не просыхают лужи, из-за постоянной сырости рушится фундамент: одно время там было воды по колено, развелась мошкара, - пояснила депутату Госдумы Владимиру Бурматову одна из собственников квартиры в этом доме. - Мы исправно платим за капремонт очень надеялись на исправление ситуации, однако подрядная организация провела только часть работ и покинула объект.

Жителям остались ржавые текущие трубы и полный бомжей подвал. Парламентарий подчеркнул, что тут происходит ненормальная ситуация.

- Сначала капремонт делала одна компания, потом вторая, обе бросили работы, - рассказал Владимир Бурматов. - В итоге кто-то с кем-то не расплатился, а жители стали заложниками этой ситуации. В центре Челябинска в подвале дома живут бомжи и происходят пожары.

На встрече с парламентарием и собственниками дома представитель регионального Фонда капремонта гарантировал замену системы отопления и полный ремонт подвальных помещений до конца этого лета. Владимир Бурматов пообещал приехать осенью на проверку исполненных обещаний. Добавим, что на горячую линию по капремонтам поступило уже более тысячи жалоб с начала этого года.