Горячий ТОП региональных новостей: возвращение в 90-е

На повестке дня уходящей неделе протесты против пенсионной реформы, возвращение в 90-е, повышение налога НДС до 20% и повышение цен на продукты питания, самые стройные невесты и итоги отыгранных матчей ЧМ-18. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе событий.

«Назад в 90-е». Жители Твери сообщают о нелегальных палатках и торговле с машин по всему городу. До пяти машин одновременно каждый день торгуют продуктами на проспекте Калинина, рядом с торговым центром «Дисамбар», сообщает портал Афанасий-бизнес . Развал появился и на проспекте Победы, на остановке недалеко от Театра кукол. Жители Твери предлагают игнорировать торговцев и не покупать у них продукцию.

На Камчатке проведено учение по отражению нападения условных террористов на пункт базирования подводных сил Тихоокеанского флота. В ходе учения военнослужащие роты охраны центра материально-технического обеспечения ТОФ отработали отражение нападения вооруженных условных террористов на контрольно-пропускной пункт (КПП) пирсовой зоны соединения подводных сил флота. Также было отлажено взаимодействие дежурных служб с подразделением антитеррора и поиск в прилегающей к объекту лесной местности «террористов», осуществляющих прикрытие основной группы, и их обезвреживание, сообщает сайт Полуостров Камчатка.

«Хочу дожить до пенсии». В Новосибирске началась вторая за день акция «пенсионного» протеста. В Первомайском сквере Новосибирска горожане выражают свой протест против повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Идея повышения пенсионного возраста вызвала широкий общественный резонанс в Новосибирске. Многие склонялись к тому, что сначала нужно дать россиянам качественную медицину, повысить уровень доходов, а уже после поднимать вопрос, когда жителям страны нужно выходить на заслуженный отдых. Город захлестнула волна протестных акций, передает портал НДН.Инфо.

Подростка в Кировской области убило током на прогулке. Трагедия случилась вчера в Малмыжском районе. 13-летний подросток и его друзья отправились на неэксплуатируемое предприятие. Подросток поднялся на 5-метровое здание и задел электропровода с напряжением 10 тысяч вольт. Мальчик умер на месте, рассказали в следственном управлении СКР по Кировской области. В настоящее время опрашивают свидетелей, ищут и хозяина заброшенной территории. Об этом сообщает портал Новый Вариант.

НИА Калининград предлагает начать экономить на продуктах питания. Кроме повышения пенсионного возраста правительство подготовило ещё одну непопулярную реформу – повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%. Как считают эксперты и производители продуктов, в результате вырастут цены на еду и народ начнёт экономить. Неизбежное увеличение НДС произойдёт с 1 января 2019 года. Многие эксперты уверены, что подобная мера негативно скажется на продуктовом рынке страны. Дело в том, что увеличение НДС приведёт к росту потребительских цен через инфляцию. В итоге сократится спрос на многие продукты, к примеру, на мясо. Повышение налогов затронет всю цепочку производства мясной продукции – увеличится стоимость необходимых препаратов, транспортных и логистических услуг.

Опасения производителей мяса разделяют и представители других отраслей пищевой промышленности – повышение налога повлияет на рост розничных цен. Сократится потребление рыбы, шоколада и свежих фруктов.

Около 100 тысяч человек посетили Екатеринбург в дни ЧМ-2018. Игры Чемпионата мира по футболу2018 года в Екатеринбурге прошли на высоком организационном уровне. после чемпионата мира в Екатеринбурге остаются новые дороги, рестораны и отели, обновленный железнодорожный вокзал, аэропорт, тренировочные площадки для юных футболистов и стадион в центре города. Но главный результат - созданная в регионе удивительная атмосфера, уникальный футбольный дух, который, поселился здесь раз и навсегда, делится положительными эмоциями сайт Вести Урала.

В селе Чаадаевка Пензенской области воспитанников детского сада «Колосок» поили некачественной питьевой водой. После соответствующих проверок выяснилось, что вода действительно не соответствует гигиеническим требованиям по показателям цветности и содержания железа. Это стало основанием для возбуждения дела об административном правонарушении, сообщает Пенза-Пресс.

Замуж в Самаре берут самых стройных. По данным Росстата, в 2017 году впервые за четыре года была зафиксирована положительная динамика числа зарегистрированных браков. Рост составил +6,5% по сравнению с годом ранее. Самые популярные в Самаре, как и в среднем по России, свадебные платья небольших размеров. 37,4% спроса невест приходится на платья размера 42-44 (S). Второй по популярности в городе – размер 44-46 (M), на третьем месте самые маленькие платья – 40-42 (XS). Примечательно так же, что самые миниатюрные невесты живут в Уфе – здесь самый высокий спрос на платья размера 40–42 (XS). Платья размеров 46–48 (L), 48–50 (XL) и свыше 50 (XXL) пользуются большей популярностью в Омске. Об этом сообщает Самара Сегодня.

Для специалистов жилищно-коммунальных служб лето - самая что ни на есть горячая пора. Не исключение и газовики. Уже сейчас они активно готовятся к предстоящему отопительному сезону. Чтобы обеспечить бесперебойное и безаварийное газоснабжение жителей города, работники газовой службы с приходом весны начинают проводить капитальный ремонт газопроводов, обновляют оборудование на пунктах редуцирования газа, обследуют газораспределительные сети. Как пишет Ставропольский Репортер, многие потребители природного газа считают, что техобслуживание можно не проводить, более того, осуществляют самовольную замену и установку газоиспользующего оборудования, что нередко приводит к ЧП. Недобросовестная категория жителей города не только халатно относится к установленным в доме газовым приборам, но и игнорирует платежи за потреблённый природный ресурс.

Стоит отметить, что деятельность по поставке газа строго регулируется государством. Основные положения формирования и регулирования цен на газ на территории Российской Федерации утверждены Правительством РФ. Согласно данным положениям, цена на газ для конечного потребителя состоит из оптовой цены, платы за снабженческо-сбытовые услуги поставщику газа и тарифа на его транспортировку.



