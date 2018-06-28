Кость-арбайтер

«Кинули как собак». Вместо обещанной работы за границей, траты на посредников с нулевым результатом. На днях украинская пресса рассказала о мытарствах своих соотечественников, ищущих работу за рубежом. Корреспондент АН прочитал эту статью позднее, когда уже вернулся из хостела, где живут граждане Украины в Севастополе. В Крым они тоже приехали на работу. Но в отличие от своих незадачливых сограждан, здесь никто их не «кинул».

В этот раз ему повезло. Вся поездка заняла лишь несколько часов. Переход через границу и тут же обратно занял всего пару часов. На пункте пропуска было лишь человек желающих пройти на Украину. Во-первых, ночь, во-вторых, уроженцу Луганской области Олегу Гончаренко удалось немного схитрить. Пока остальные выясняли, что им нужно делать для прохода через границу, он уже шагал по знакомому маршруту.

Олег торопится. Микроавтобус немного задержался в пути и прибыл без двадцати двенадцать. Главное правило продления миграционной карты — пересечь границу до полуночи. По правилам пройти здесь можно только один раз в сутки. Ровно в двенадцать ночи наступает следующее число. И значит у украинца появляется право на новое пересечение границы.

Последний КПП российских пограничников украинец пересек без пяти полночь — еле успел. Олег отошел на пару десятков метров. Тут, на нейтральной территории у него любимое место, где он всегда курит, выжидая время до новых суток. Можно немного передохнуть, потом выдвигаться обратно в Россию.

Этот ритуал Олег проделывает раз в три месяца. Он русский по духу, крымчанин по месту нынешнего жительства, но украинец по паспорту. Раз в три месяца ему приходится пересекать границу Российской Федерации, чтобы тут же зайти обратно. Только так он может продлить миграционную карту. Без этого документа пребывание гражданина Украины на территории РФ будет противозаконным. Если Олег попадется полиции с просроченной «миграционкой», его выдворят за пределы РФ и запретят ему въезд в страну минимум на три года.

Олегу еще повезло с местом жительства. Он житель нынешней Луганской народной республики. Ее пока еще не признали. Но неофициально на российской границе у него «льготы». Пограничники к луганчанам и дончанам не придираются, относятся как к своим. А вот, жителям других украинских регионов приходится не сладко. Молодой парень, который проходил вместе с Олегом, оказался из Херсона. Его задержали.

— Шерстили по полной, — делился впечатлениями херсонец уже на обратном пути в Севастополь. — Спрашивали с какой целью приезжал, что делал в Крыму, и все такое.

Свое имя житель Херсона просил не указывать, чтобы не накликать неприятности. К нему, как и другим жителям Херсонской области или Мариуполя у пограничников огромное недоверие. У всех подходящих по возрасту мужчин пограничники выясняют воевали ли они на Донбассе.

— Участника боевых действий могут и не пустить обратно в Россию, — вспоминает Олег. — Один раз видел, как парня объявили типа персоной «нон грата», а потом отправили на Украину. Парень пришел в футболке, пограничник заметил у него на руке шрамы от ранений и прицепился к ним. Тот сказал, что воевал, его и отправили на Украину.

Проколовшийся на границе украинский ветеран боевых действий работал на строительстве Крымского моста, и потом долго сокрушался, что из-за дебилизма украинских политиков он потерял работу. На Украине ее нет вовсе, а в Польшу он не хочет. В Польшу не хотят многие работяги с Украины.

Почему Россия лучше Польши

— Я тут зарабатываю, считай, больше, — делится впечатлениями каменщик из Винницы по имени Александр, — В Крыму по зарплате выходит в среднем 60 тысяч. В Польше у меня получалось где-то две восемьсот в злотых (по нынешнему курсу чуть больше 47 тысяч рублей — прим. авт.). Но тут за жилье плачу меньше. Тут тепло. Тут свои. А там эти поляки.

В Польше Александр жил несколько месяцев. Может быть, ему просто не повезло. Там он перебивался случайными заработками и по ощущениям еле-еле сводил концы с концами. В итоге был вынужден вернуться домой практически без денег.

Сейчас гражданам Украины в Польше туго. Поляки перестали искать лучшей доли в других европейских странах и все чаще возвращаются домой. Теперь они отнимают места у украинцев.

— А зачем мне Англия? — даже не разъяснил, а скорее удивил корреспондента АН старый приятель из Кракова Матэуш Чижевски. Последний раз с ним мы виделись года три назад, когда он вернулся из Лондона, и теперь созвонились по телефону.

Три года назад Матэуш еще катался на заработки в более благополучную, как ему казалось, Европу. В Великобритании он занимался монтажом дверей, и зарабатывал приличные по польским меркам деньги. Приехав домой, он по привычке принялся сорить накопленными за год деньгами. А потом кто-то в шутку предложил ему работу. Поляк посчитал затраты, которые у него уходят на аренду жилья и транспортные расходы в Англии, и понял, что в Польше у него останется от заработка даже чуть больше. Теперь он работает автомехаником (это его специальность) и счастлив, что образумился.

— Самое главное, что я теперь живу в Польше, — делится мыслями Матэуш по телефону. — Здесь у меня все родное. Я слышу польскую речь, я вижу поляков, а не презрение этих напыщенных олухов. Я дома, и так скажу, друг, тут мне эти украинцы не нужны. Хотят приезжать в гости, пускай, едут. Но на работу нет. У нас и своих безработных хватает.

Как и многие сограждане, Матэуш не любит украинцев за Бандеру. У поляков хорошая историческая память, и даже молодые не то, чтобы помнят, скорее припоминают украинцам зверства националистов в годы второй мировой войны. Пару лет назад в одном из польских городков оказалась группа правосеков. С какими целями националисты приехали в Польшу не известно, в тот момент они, просто, гуляли по улицам как туристы. Возле памятника на центральной площади правосеки решили сфотографироваться и развернули флаг своей организации. На них тут же налетели местные жители, и отметелили украинцев так, что их пришлось срочно везти в больницу.

Россия для русских украинцев

Парадокс, но современную Украину в России чаще всего не любят украинцы. Мы едем с Олегом Гончаренко в хостел, где он живет вместе с другими гражданами Украины. Луганчанин всю дорогу рассказывает почему он русский, и как он ненавидит страну, в которой прожил с начала девяностых годов. С ним полностью согласны другие постояльцы хостела, которые приехали из Украины. Они не смотрят ток-шоу на российских телеканалах: на это нет ни времени, ни сил. Они смотрят на жизнь. А в жизни из-за гражданства у владельцев синего паспорта с трезубцем на обложке большие проблемы.

— Я не могу никуда устроиться нормально, — сетует Серега из украинского Николаева. — На днях предложили работу на Морзаводе. Узнал какую зарплату там получают по моей специальности, просто, офонарел. Восемьдесят тысяч в месяц! Узнали какое у меня гражданство и отказались брать.

Серега сварщик высочайшего класса. Может варить трубы под давлением. Но на работу на предприятия его не берут. Поэтому сварщик высочайшего класса вынужден перебиваться шабашками. Даже при самом плохом раскладе в месяц у Сереги выходит минимум 45 тысяч. Но эти деньги стоят больших нервов в моменты простоев.

— А я тебе так скажу, — ругается бывший АТО-шник Захар с дончанином Степаном на кухне, — Параша конченный! И ваши Плотницкие с Захарченко еще зайки-побегайки по сравнению с ним.

Сейчас они оба работают в одной бригаде расклейщиков объявлений. А в 2014 году воевали друг против друга. Дончанин когда-то работал на шахте, потом пошел на войну, посмотрел на бардак, разочаровался и уехал в Крым. АТОшник был продавцом-консультантом, на войну пошел добровольцем. Он тоже насмотрелся на бардак, но уже на своих окопах, и тоже уехал в Крым. Сейчас они спорят на кухне друг с другом о том, где на Украине хуже.

Еще не друзья, но уже хорошие приятели. Севастополь стал городом где бывшие враги помирились, и теперь подшучивают друг над другом. А однажды даже вместе подрались на улице с компанией бывших украинских военных. Те повздорили с АТО-шником на тему Украины, и ополченец Степан кинулся защищать товарища.

Что для Захара, что для Степана лучше Польши одна—две тысячи рублей заработка в день за расклейку объявлений. Они живут в комнате, забитой двухъярусными кроватями. Туалет, ванная, кухня — общие. И даже гора грязной посуды на кухне в раковине для них тоже лучше Польши. Олег выуживает из нее две чашки моет их и угощает корреспондента АН бурдой растворимого кофе. Чистящего средства нет, поэтому чашки вымыты плохо. По поверхности жидкости плавает жирная пленка. Но даже эта пленка для них тоже лучше Польши.

Теперь они все ненавидят Украину, один раз в три месяца они ездят на границу, чтобы продлить себе миграционную карту, и очень надеются, что когда-нибудь страны помирятся и все станет как прежде. А еще они мечтают, чтобы Россия напала на Украину и захватила эту страну. Тогда они все смогут уехать домой. Или нормально устроиться на работу здесь, в Крыму, но уже как граждане Российской Федерации.