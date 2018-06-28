Номер телефона станет равным паспорту

В ближайшие годы будет разработана система, благодаря которой номер сотового телефона будет в качестве идентификатора наравне с паспортом. Однако сфера применения такого опознавателя личности будет ограниченной.

Все очень быстро происходит. На что раньше уходило 5 лет, сейчас уходит полгода. Ускоряется жизнь, ускоряется, естественно, функционирование всех гаджетов, которые окружают людей. Уже в следующее десятилетие россияне вполне могут стать людьми, у которых есть электронные идентификаторы. Так как телефон постоянно наращивает свои функции. Постепенно смартфон стал превращаться в центр информации и развлечений, а следующий этап может быть электронный паспорт с собой, отмечает сайт НСН слова эксперта.

Стоит отметить, что данная инициатива будет разработана в ближайшие три года, а ее повсеместное внедрение должно начаться уже в 2020-е годы.