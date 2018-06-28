В Крыму исследуют затонувшие подлодки времен гражданской войны

Специалисты Минобороны РФ и сотрудники Севастопольского городского отделения Русского географического общества обследовали с помощью робота 5 подлодок времен гражданской войны, затонувших у берегов Севастополя.

С помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА) российского производства, который имеет возможность проникать на глубины до 350 метров, обследованы лодки «Гагара», «Нарвал», «Кашалот», «Скат» и UB-14. Это первые подводные русские лодки.

Помимо этого, специалистам удалось найти надводное судно и самолет, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Вероятно, после их изучения, отдельные предметы будут демонстрироваться в музеях Севастополя.