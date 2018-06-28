Внедрение электронных трудовых грозит потерей стажа

Через несколько лет грядет реформа трудовых книжек. Уже с 2020 года в России начнут внедрять систему электронных трудовых. Данное нововведение позволит передавать данные о работниках в Пенсионный фонд в режиме онлайн.

Однако электронные данные подвержены хакерским атакам. Кто туда внесет изменения - неизвестно. В результате человек может отработать 40 лет, а кто-то влезет и внесет правки в его данные и он останется без пенсии и рабочего стажа. Граждане в этом случае обязаны обращаться суд и доказывать свою невиновность, что им, как правило, сделать не удается. Зачем это нужно - непонятно. Электронный вариант, бумажный носитель - какая разница? Бумажный вариант никак себя негативно не показал, и нет острой необходимости, чтобы резко все взять и отменить, отмечает сайт НСН слова эксперта.

При этом все снова происходит в вынужденном порядке. Никто не спрашивает у работодателей, готовы они или нет к новой системе. Наверняка, для этого потребуются специальные программы, которые потребуют денег и больших расходов.

Отметим, что для тех, кто захочет сохранить и бумажную версию трудовой книжки, работодатели продолжат вести традиционный документ.