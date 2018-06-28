Житель Одинцово спасает лисят от смерти на звероферме

Мир не без добрых людей. Одни из жителей Одинцово, который раньше занимался собаками, помогает лисятам со зверофермы, которых выращивают для меха, обрести ответственных хозяев.

Он занимается этим вместе с супругой. Причем они оба кинологи, которые раньше занимались собаками, в прошлом году побывали на фестивале лис в Москве и влюбились в этих животных. Сначала купили у перекупщика, но лисенок оказался полудиким и с пороком сердца. Он погиб. Потом познакомились с зоотехниками и этой весной отправились за двумя лисятами. С тех самых пор они выкупают лисят, чтобы спасти их жизни и отдать в любящие руки, передает сайт Подмосковье сегодня.

Стоит отметить, что судьбу всех спасенных лисят супруги отслеживают. За последнее время пристроено шесть лисят. Стоимость каждого в зверосовхозе составляет 10–15 тысяч рублей.