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Житель Одинцово спасает лисят от смерти на звероферме
28 июня 2018, 20:14 [ «Аргументы Недели» ]
Мир не без добрых людей. Одни из жителей Одинцово, который раньше занимался собаками, помогает лисятам со зверофермы, которых выращивают для меха, обрести ответственных хозяев.
Он занимается этим вместе с супругой. Причем они оба кинологи, которые раньше занимались собаками, в прошлом году побывали на фестивале лис в Москве и влюбились в этих животных. Сначала купили у перекупщика, но лисенок оказался полудиким и с пороком сердца. Он погиб. Потом познакомились с зоотехниками и этой весной отправились за двумя лисятами. С тех самых пор они выкупают лисят, чтобы спасти их жизни и отдать в любящие руки, передает сайт Подмосковье сегодня.
Стоит отметить, что судьбу всех спасенных лисят супруги отслеживают. За последнее время пристроено шесть лисят. Стоимость каждого в зверосовхозе составляет 10–15 тысяч рублей.
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