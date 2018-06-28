Пожилых работников необходимо защищать

Власти Подмосковья предлагают внести поправки в новую пенсионную реформу, согласно которым должны будут обеспечиться права граждан предпенсионного возраста, а также защищаться права тех, кто уже работает на пенсии.

Депутаты большинством голосов приняли решение согласовать концепцию федерального закона об изменении пенсионного законодательства. Вместе с тем Комитет по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики предлагает внести существенные изменения в законопроект. В первую очередь предусмотреть поэтапное увеличение пенсионного возраста, ориентируясь не на прогнозные, а на реальные показатели роста продолжительности жизни, передает сайт Подмосковье сегодня.

Кроме этого, комитет предлагает Государственной Думе рассмотреть возможность пересмотра предельного возраста выхода на пенсию для женщин. Выход на пенсию женщинам в 63 года – это слишком значительные изменения. Необходимо снизить возраст выхода на пенсию.

Главным плюсом изменений пенсионного законодательства, по мнению чиновников, стала возможность повышения выплат нынешним пенсионерам.

Отметим, что 46,5 миллионов граждан после принятия изменений в законодательство о пенсиях реально может рассчитывать на улучшение качества жизни, на повышение пенсионного обеспечения и на рост уровня своих доходов.