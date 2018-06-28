Банки начнут блокировать карты россиян

В ближайшее время в России начнёт действовать закон, из-за которого банки смогут блокировать карты своих клиентов сроком до двух дней, если были произведены подозрительные операции с переводом денег.

Это может спровоцировать неприятную для потребителя ситуацию. В частности, многие банки теперь обязаны открывать информацию обо всех расчетах по картам, все платежи будут отслеживаться и при подозрении проверяться. Но это нормальная во всем мире практика, передает сайт News.ru слова эксперта.

Теперь утаивать средства станет сложнее, однако гражданам, которые не имеют «серых» доходов, бояться нечего - если хозяин карточки подтвердит, что все в порядке, доступ восстановят.

Напомним, что совсем недавно банкам стало разрешено блокировать подозрительные финансовые операции клиентов. Соответствующий закон опубликован на сайте Кремля и вступит в силу через 90 дней.