Медведев поручил обеспечить занятость россиян предпенсионного возраста
28 июня 2018, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил разработать меры по развитию занятости лиц предпенсионного возраста. Поручение было озвучено в ходе заседания Совета руководителей фракций партии «Единая Россия».
Медведев сакцентрировал внимание на том, что основной целью предложенных правительством изменений в пенсионном законодательстве служит желание «сделать жизнь людей после выхода на пенсию более благополучной». Среди мер - повышение квалификации граждан предпенсионного возраста и внедрение проактивных инструментов работы органов службы занятости.
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