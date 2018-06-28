Медведев поручил обеспечить занятость россиян предпенсионного возраста

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил разработать меры по развитию занятости лиц предпенсионного возраста. Поручение было озвучено в ходе заседания Совета руководителей фракций партии «Единая Россия». Эксперты предсказали, сколько россиян не доживут до нового пенсионного возраста

Медведев сакцентрировал внимание на том, что основной целью предложенных правительством изменений в пенсионном законодательстве служит желание «сделать жизнь людей после выхода на пенсию более благополучной». Среди мер - повышение квалификации граждан предпенсионного возраста и внедрение проактивных инструментов работы органов службы занятости.