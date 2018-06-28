Авиабилеты в Хельсинки на дату встречи Путина и Трампа резко выросли в цене

Спрос и цены на авиабилеты в Хельсинки с вылетом на дату встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа резко выросли. Об этом сообщают сервисы бронирования.

16 июля стоимость билетов из Москвы в Хельсинки достигает 17 тысяч рублей, это на 70% больше, чем в другие числа месяца, сообщили в компании Aviasales.

Такую же тенденцию замечают в сервисе OneTwoTrip, передает RT. Там добавили, что спрос растёт и на номерной фонд в Хельсинки.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки, главы государств обсудят перспективы развития отношений , а также вопросы международной повестки, сообщили в Кремле.