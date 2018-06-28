За что благодарят и чего ждут от Собянина

9 сентября состоятся выборы мэра Москвы. Сергей Собянин идет в качестве самовыдвиженца: для регистрации ему необходимы 36 тысяч голосов избирателей и 110 голосов муниципальных депутатов. Большая часть уже собрана.

Глава предвыборного штаба Собянина Константин Ремчуков отмечает, что работа по сбору подписей завершится к концу недели. В штабе уже отметились многие знаменитости: художественный руководитель «Театра Наций» Евгений Миронов, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, певица Кристина Орбакайте, телеведущая Лариса Гузеева. Общественные деятели, артисты, спортсмены, журналисты и просто активные граждане поддерживают действующего мэра каждый по своим причинам. Алексей Немов ценит развитие спорта: «Сегодня едва ли не в каждом столичном дворе есть возможность заниматься на турниках, брусьях и других снарядах. За последние пять лет в Москве появилось более тысячи воркаут-площадок. Это разнообразие не просто впечатляет, но и мотивирует подрастающее поколение к активному образу жизни. Сегодня юные начинающие спортсмены занимаются на турнике во дворе, а уже завтра пойдут в гимнастические школы».









Любительница велосипедов певица Полина Гагарина радуется развитию велодвижения в столице. Худрук «Ленкома» Марк Захаров и актриса Светлана Немоляева – озеленению московских улиц. «Лично мне очень дорого решение резко увеличить многолетние деревья, – говорит Марк Захаров. – Я застал еще предыдущую попытку возродить зеленые насаждения в центре города. Прежнее руководство Москвы не учло ряда обстоятельств: высокая задымленность от сверхплотного автомобильного движения ликвидировала все их усилия. Новая мэрия проанализировала старые ошибки, и сегодня многие городские магистрали утопают в зелени. Появился хорошо продуманный научный подход к городскому благоустройству».

Писатель Сергей Лукьяненко отмечает, что Москва стала «самым европейским городом в Европе»: «Если раньше я шел по Парижу, Лондону и Берлину и думал, как замечательно сделан парк, улица, какие уютные кафе, то сейчас иду по Москве и вижу то же самое, а может быть, и лучше. Москва – она древняя, но она стала живым молодым организмом. Это город, где молодежь передвигается на футуристичных электроциклах, моноколесах и чувствует себя как дома, в своей среде. То есть город стал моложе. Вот это прекрасно».

Но вместе с тем москвичи оставляют наказы мэру: просят вслед за центром города навести порядок на окраинах; рационально использовать наследие чемпионата мира по футболу – сделать спортивные объекты доступными; обращаются и с конкретными ситуациями в своем дворе, парке, улице... Все жалобы и пожелания фиксируют волонтеры, которых в штабе больше шести тысяч. Для сбора наказов работает общественная приемная по адресу Новый Арбат, 36. Свои предложения можно присылать также на почту nakaz@sobyanin.ru. Преполагается, что пожелания москвичей лягут в основу программы Сергей Собянина и будут реализованы в ближайшие пять лет – в случае его победы на выборах.