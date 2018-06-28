С Керимова сняли все обвинения во Франции

Никита Сычев, являющийся адвокатом сенатора Сулеймана Керимова, рассказал, что во Франции с его подзащитного были сняты все обвинения. Претензий к Керимову больше нет, скоро ему вернут паспорт и внесенный залог. СМИ: арестованный во Франции Керимов договорился о покупке банка «Возрождение»

Напомним, в ноябре 2017 года Керимова задержали во Франции по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Сенатор находится на свободе, однако ему запрещено без разрешения суда покидать Францию. Был внесен залог в размере 40 млн евро.