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С Керимова сняли все обвинения во Франции

28 июня 2018, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]

С Керимова сняли все обвинения во Франции
globallookpress.com

Никита Сычев, являющийся адвокатом сенатора Сулеймана Керимова, рассказал, что во Франции с его подзащитного были сняты все обвинения. Претензий к Керимову больше нет, скоро ему вернут паспорт и внесенный залог.

СМИ: арестованный во Франции Керимов договорился о покупке банка «Возрождение»

СМИ: арестованный во Франции Керимов договорился о покупке банка «Возрождение»

Напомним, в ноябре 2017 года Керимова задержали во Франции по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Сенатор находится на свободе, однако ему запрещено без разрешения суда покидать Францию. Был внесен залог в размере 40 млн евро. 

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

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«Единая Россия» проведет широкое общественное обсуждение пенсионной реформы

«Единая Россия» проведет широкое общественное обсуждение пенсионной реформы

Партия «Единая Россия» в течение ближайших двух месяцев проведет широкое общественное обсуждение пенсионной реформы. Планами политической организации поделился секретарь ее Генерального совета Андрей Турчак.

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В Киеве нашли способ отсечь Крым от «русского мира»

В Киеве нашли способ отсечь Крым от «русского мира»

В Киеве рассказали о планах по отсечению Крыма от «русского мира» после того, как власти Украины восстановят контроль над полуостровом. Соответствующее заявление сделал депутат Верховной Рады Борислав Береза.

//Новости Гнездо.ру

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//Спорт

Видео, как Путин сыграл в футбол на Красной площади в Москве

Видео, как Путин сыграл в футбол на Красной площади в Москве

Российский лидер Владимир Путин вместе с президентом Международной федерации футбола Джанни Инфантино посетили парк футбола, открывшийся на Красной площади, и встретились с юными спортсменами.

//В мире

Эксперт назвал готовых свергнуть Петра Порошенко киевских политиков

Эксперт назвал готовых свергнуть Петра Порошенко киевских политиков

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и глава МВД Украины Арсен Аваков планируют осуществить государственный переворот. Такое мнение на страницах отечественной прессы высказал политолог Ростислав Ищенко.

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//Общество

Во Владимире за взятки задержана местная глава Росгвардии Алфия Мокшина

Во Владимире за взятки задержана местная глава Росгвардии Алфия Мокшина

Во Владимире по подозрению в получении взяток от подчиненных задержана начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Алфия Мокшина. В отношении Мокшиной возбуждено уголовное дело.

//Спорт

Ликование осадивших корейское посольство болельщиков Мексики сняли на видео

Ликование осадивших корейское посольство болельщиков Мексики сняли на видео

Жители Мехико устроили акцию возле стен посольства Южной Кореи. Поводом для проведения мероприятия стал результат футбольного матча между сборной, представляющей азиатское государство, и немецкой командой.

//Шоу-бизнес

Смелое фото 71-летней Татьяны Васильевой на кровати обсуждают в сети

Смелое фото 71-летней Татьяны Васильевой на кровати обсуждают в сети

Смелое фото 71-летней народной артистки Татьяны Васильевой на кровати обсуждают в сети. В День молодежи актер Станислав Садальский напомнил, что они с Васильевой - молодежь.

//Шоу-бизнес

Григорьев-Аполлонов: "Я чувствую ответственность за гибель Сорина и Яковлева"

Григорьев-Аполлонов: "Я чувствую ответственность за гибель Сорина и Яковлева"

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов признался, что чувствует ответственность за смерть бывших участников легендарного бойз-бэнда Игоря Сорина и Олега Яковлева.

//Общество

Медведев поручил обеспечить занятость россиян предпенсионного возраста

Медведев поручил обеспечить занятость россиян предпенсионного возраста

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил разработать меры по развитию занятости лиц предпенсионного возраста. Поручение было озвучено в ходе заседания Совета руководителей фракций партии «Единая Россия».

//Политика

Что думает Горбачев о встрече Трампа и Путина

Что думает Горбачев о встрече Трампа и Путина

Экс-президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал встречу президента России Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Дональда Трампа, которая будет проходить 16 июля в Хельсинки.

//Новости партнеров

//Общество

Авиабилеты в Хельсинки на дату встречи Путина и Трампа резко выросли в цене

Авиабилеты в Хельсинки на дату встречи Путина и Трампа резко выросли в цене

Спрос и цены на авиабилеты в Хельсинки с вылетом на дату встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа резко выросли. Об этом сообщают сервисы бронирования.

//Шоу-бизнес

Что случилось с домом Елены Воробей в Испании

Что случилось с домом Елены Воробей в Испании

Елена Воробей опубликовала в личном блоге фото мошенницы, которая, по словам актрисы, незаконно сдает в аренду недвижимость в Испании. Воробей посоветовала владельцам недвижимости не доверять ключи Юлии Галкиной.

//В мире

Самый толстый ребенок на планете смог сбросить вес

Самый толстый ребенок на планете смог сбросить вес

Юноша из города Дели Михир Джаин уменьшил свой вес на 65 килограммов и впервые за несколько лет смог сам, без чьей либо помощи, пройти по улице. 14-летний подросток весил до этого 237 килограммов.

//Общество

С Керимова сняли все обвинения во Франции

С Керимова сняли все обвинения во Франции

Никита Сычев, являющийся адвокатом сенатора Сулеймана Керимова, рассказал, что во Франции с его подзащитного были сняты все обвинения. Претензий к Керимову больше нет, скоро ему вернут паспорт и внесенный залог.

//Происшествия

Россиянку на матрасе унесло в море в Греции

Россиянку на матрасе унесло в море в Греции

Вчера на острове Крит ушла на пляж и не вернулась туристка из России. В полицию на поиски пропавшей бросились ее супруг и дочь. Женщину искали корабль береговой охраны, катера и несколько водных мотоциклов.

//Общество

В России появятся экзотические джамшуты

В России появятся экзотические джамшуты

Немало болельщиков из бедных африканских и азиатских стран не планируют возвращаться домой после чемпионата. Кто-то попытается добраться до Европы, а некоторые уже начали осуществление плана по завоеванию России. Так что к мигрантам из СНГ добавятся выходцы из Сенегала, Нигерии, Перу, Колумбии

//Политика

МИД обвинил Лондон в прямом подкупе участников ОЗХО

МИД обвинил Лондон в прямом подкупе участников ОЗХО

МИД РФ обвинил Лондон в прямом подкупе некоторых государств - членов ОЗХО перед принятием документа о расширении полномочий организации. Москва считает нелегитимным решение расширить мандат ОЗХО.

//Общество

Раскрыт козырь армии России в вероятном столкновении с войсками США

Раскрыт козырь армии России в вероятном столкновении с войсками США

Козырем Российской Федерации в возможном вооруженном конфликте с Соединенными Штатами является использование средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). К такому заключению пришли американские военные аналитики.

//Новости СМИ2

//Политика

Путин: за последние дни из Сирии выведены больше тысячи российский военных

Путин: за последние дни из Сирии выведены больше тысячи российский военных

Президент России Владимир Путин сообщил, что в течение последних дней из ближневосточной страны было выведено 1140 российских военных. У всех у них большой опыт, все они прошли испытания боями.

//Происшествия

Омбудсмен Москвы госпитализирована

Омбудсмен Москвы госпитализирована

Уполномоченный по правам человека Москвы Татьяна Потяева находится в состоянии средней степени тяжести, она госпитализирована в НИИ имени Склифосовского. Потяева пострадала в результате автоаварии в центре столицы.

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Алла Пугачева пошла в гости в том, "что налезло"

Алла Пугачева пошла в гости в том, "что налезло"

Алла Пугачева стала героиней нового домашнего видео, которое опубликовал Максим Галкин. Вся звездная семья собралась в гости на день рождения. Все нарядные, а вот Алла Борисовна отличилась простотой своего образа.

//Спорт

Откуда у парня испанская страсть?

Откуда у парня испанская страсть?

Никто и представить не мог, что главным героем нашей сборной на ЧМ-2018 станет малознакомый Денис Черышев из испанского «Вильяреала». В «лихие» 90-е в российском футболе появился игрок по имени Дмитрий Черышев. Выступал он тогда за «Локомотив» из Нижнего Новгорода.

//Общество

Жена Кержакова рассказала, что футболист отобрал у нее сына и не показывает ей

Жена Кержакова рассказала, что футболист отобрал у нее сына и не показывает ей

Милана Кержакова (в девичестве Тюльпанова) не могла больше терпеть и плакать и публично заявила, что ее муж футболист Александр Кержаков отобрал у нее сына, и она не видела малыша целый месяц.

//Шоу-бизнес

Фото Виктории Бони в купальнике обсуждают в сети

Фото Виктории Бони в купальнике обсуждают в сети

Фото в купальнике модели и телеведущей Виктории Бони обсуждают в сети. 38-летняя красотка опубликовала фото в черном купальнике, и снимок вызвал повышенный интерес у ее поклонников.

//Новости Redtram

//В мире

Озвучены детали гибели атаковавшего Докучаевск минометного расчета ВСУ

Озвучены детали гибели атаковавшего Докучаевск минометного расчета ВСУ

В Донбассе погиб минометный расчет Вооруженных сил Украины, обстреливавший город Докучаевск. Соответствующую информацию обнародовал Даниил Безсонов, спикер армии Донецкой народной республики.

//В мире

Гройсман выдвинул идею усилить полномочия премьера Украины

Гройсман выдвинул идею усилить полномочия премьера Украины

Владимир Гройсман сообщил о необходимости усиления полномочий премьер-министра Украины в Конституции "незалежной". По мнению Гройсмана, полномочия главы правительства на Украине недостаточны и ограничены.

//Общество

Найден способ приостановить развитие агрессивной формы рака мозга

Найден способ приостановить развитие агрессивной формы рака мозга

Учеными найден способ приостановить развитие агрессивной формой опухоли мозга — глиобластомы. Глиобластома — не только самая агрессивная, но и одна из самых распространенных опухолей мозга.

//Общество

Несколько экспертов прокомментировали климатологическую угрозу Арктике

Несколько экспертов прокомментировали климатологическую угрозу Арктике

Несколько экспертов прокомментировали климатологическую угрозу Арктике, о которой сообщили учёные Института морских исследований в норвежском Тромсе. Российские климатолги опровергли угрозу.

//Общество

Опубликован рейтинг лучших российских вузов

Опубликован рейтинг лучших российских вузов

Опубликован первый рейтинг лучших российских вузов. Всего в рейтинге, составленном Forbes, двадцать вузов. На первом месте рейтинга - Российская экономическая школа (РЭШ). МГУ - на шестом.

//В мире

Обнародованы первые кадры испытаний созданного в ДНР оружия для городских боев

Обнародованы первые кадры испытаний созданного в ДНР оружия для городских боев

Специалисты, работающие в военно-промышленном комплексе ДНР, создали пистолет-пулемет, предназначенный для ведения боевых действий в городских условиях. Кадры испытаний нового оружия выложены в интернете.

//Экономика

"Северный поток - 2" может изменить маршрут из-за Дании

"Северный поток - 2" может изменить маршрут из-за Дании

Финансовый директор проекта "Северный поток - 2" ( Nord Stream 2 AG) Пол Коркоран сообщил, что все готово для начала строительства газопровода, но из-за Дании, возможно, придется изменить маршрут.

//Экономика

Рубль и евро сегодня падают, курс доллара растет

Рубль и евро сегодня падают, курс доллара растет

Курсы рубля и евро сегодня на торгах падают, курс доллара растет. В четверг, 28 июня, на открытии Московской биржи составляет 63,31 рубля. По сравнению с закрытием предыдущих торгов, доллар подорожал на восемь копеек.

//В мире

Депутат Верховной Рады предложил, как вынудить Россию уважать Украину

Депутат Верховной Рады предложил, как вынудить Россию уважать Украину

Депутат Верховной Рады Виктор Бондарь рассказал свои идеи, что необходимо сделать в стране, чтобы вынудить Россию уважать Украину. По словам Бондаря, самое главное - поднять экономику, а не воевать.

//В мире

У противостоящих украинской армии ополченцев Донбасса появился новый враг

У противостоящих украинской армии ополченцев Донбасса появился новый враг

У ополченцев Донецкой народной республики, воюющих с Вооруженными силами Украины, появился новый противник. Речь идет о запрещенной в России террористической группировке «Братья-мусульмане».

//Политика

Пушков высказался о предстоящей встрече Путина и Трампа

Пушков высказался о предстоящей встрече Путина и Трампа

США заинтересован в развитии диалога с Россией, и об это доказывает готовящаяся встреча президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал предстоящую встречу.

//Общество

В Москве сегодня может установиться 30-градусная жара

В Москве сегодня может установиться 30-градусная жара

В Москве, по прогнозу синоптиков, 28 июня может установиться 30-градусная жара. В столичном регионе объявлен желтый уровень опасности - из-за вероятности пожаров. Осадков сегодня не ожидается.

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Певица Жасмин показала фигуру в купальнике

Певица Жасмин показала фигуру в купальнике

Певица Жасмин показала стройную фигуру в купальнике. Лето - сезон отпусков. Звезды шоу-бизнеса разъехались по курортам и выкладывают в соцсетях фотоотчеты. 40-летняя Жасмин - мама троих детей.

//Общество

Правительство подготовило запреты для рыбаков в 2019 году

Правительство подготовило запреты для рыбаков в 2019 году

Со следующего года вступит в силу новый закон «О рыболовстве», в котором в придачу к множеству нынешних барьеров для любительской ловли накручен новый эшелон запретов.

//Общество

В Москве ночью Lexus врезался в стену здания, есть пострадавшие

В Москве ночью Lexus врезался в стену здания, есть пострадавшие

В Москве в четверг под утро автомобиль Lexus врезался в стену здания в Перовском проезде. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека. О состоянии пострадавших не уточняется.

//Общество

Автобусы и троллейбусы встали в пробку на Яна Райниса в Москве после ДТП

Автобусы и троллейбусы встали в пробку на Яна Райниса в Москве после ДТП

В Москве сегодня утром огромная пробка образовалась на бульваре Яна Райниса после ДТП. В пробке стоят не только автомобили, но и общественный транспорт - автобусы и тролейбусы. Их примерно 70.

//В мире

Воюющие против «Сомали» ВСУ сдали без боя участок фронта под Горловкой

Воюющие против «Сомали» ВСУ сдали без боя участок фронта под Горловкой

Вооруженные силы Украины оставили без боя участок фронта, проходящий через поселок Зайцево, который расположен в пригороде Горловки. Об этом рассказали в батальоне ДНР «Сомали», дислоцированном в данном районе.

//Общество

20% российских учителей подумывают об уходе из школы

20% российских учителей подумывают об уходе из школы

Пятая часть российских учителей подумывает об уходе из школы и смене работы. Учителя сетуют - нагрузка высокая, зарплата - низкая. Зарплаты учителей оказались заметно ниже официальной статистики.

//Общество

Космонавт Олег Артемьев показал «Екатеринбург Арену» с борта МКС

Космонавт Олег Артемьев показал «Екатеринбург Арену» с борта МКС

Российский космонавт Олег Артемьев опубликовал на своей странице в Instagram фото, как выглядит стадион «Екатеринбург Арена» с борта Международной космической станции (МКС).

//Общество

Телефонные номера могут заменить паспорт гражданина России

Телефонные номера могут заменить паспорт гражданина России

Паспорта в России могут заменить номерами телефонов. Рабочая группа по нормативному регулированию цифровой экономики разрабатывает документ об универсальных идентификаторах.

//Общество

Путин узаконил блокировку банковских карт россиян

Путин узаконил блокировку банковских карт россиян

Президент РФ подписал закон о противодействии хищению денежных средств с банковских карт. Банкам разрешается блокировать кредитные карты, если у кредитной организации появились подозрения на хищение с них средств.

//Общество

СКР: трое детей погибли при пожаре в Северобайкальске, пьяная мать спаслась

СКР: трое детей погибли при пожаре в Северобайкальске, пьяная мать спаслась

Трое маленьких детей погибли в результате пожара в жилом доме в городе Северобайкальске в Бурятии в ночь на четверг. По факту гибели детей следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ.

//В мире

Военные самолеты Германии безнадежно устарели, признал начальник ВВС ФРГ

Военные самолеты Германии безнадежно устарели, признал начальник ВВС ФРГ

Начальник штаба ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхартц признал, что состояние авиационного парка военно-воздушных сил ФРГ (Люфтваффе) находится в плачевном состоянии, и его срочно необходимо обновлять.

//Политика

Кремль и Белый дом сегодня объявят дату и страну встречи Путина и Трампа

Кремль и Белый дом сегодня объявят дату и страну встречи Путина и Трампа

Представители президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа договорились о встрече глав двух стран. Кремль и Белый дом сегодня могут назвать дату и место проведения встречи Путина и Трампа.

//В мире

Трамп: «Поладить с Россией, Китаем — это хорошо»

Трамп: «Поладить с Россией, Китаем — это хорошо»

Президент США Дональд Трамп сделал заявление об отношениях с Россией и Китаем. По его словам, крепкие отношения Соединенных Штатов с Россией и Китаем являются «хорошим» обстоятельством.

//Экономика

Минэкономразвития РФ прогнозирует резкое снижение роста зарплат россиян

Минэкономразвития РФ прогнозирует резкое снижение роста зарплат россиян

МЭР РФ прогнозирует резкоге снижение роста реальных заработных плат россиян. Источник в финансово-экономическом блоке правительства сообщил, что рост зарплат в 2018 году составит 6,3 процента.

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