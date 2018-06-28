В России появятся экзотические джамшуты

Немало болельщиков из бедных африканских и азиатских стран не планируют возвращаться домой после чемпионата. Кто-то попытается добраться до Европы, а некоторые уже начали осуществление плана по завоеванию России. Поэтому, вероятно, к привычным нам мигрантам из СНГ добавятся выходцы из Сенегала, Нигерии, Перу, Колумбии, Мексики и других государств.

Чтобы приехать в Россию и поболеть за любимую команду, многие фанаты продали все имущество, на родине им теперь даже негде жить. Таким болельщикам ничего не остается, как срочно найти себе русскую жену и какое-то дело, приносящее хотя бы минимальный доход. Кто-то уже в этом вполне преуспел и чувствует себя прекрасно. Те, кому удалось скопить побольше денег, хотят открыть, например, закусочную или мастерскую. А если нет, могут выступать на улице с латинскими песнями. Для граждан стран, где социально-экономическая ситуация хуже нашей, это отличный шанс начать относительно нормальную жизнь. По словам некоторых фанатов, россияне хоть и жалуются, но на самом деле не знают, что такое настоящая нищета и голод. К тому же, есть те, кто получал в нашей стране высшее образование, им гораздо проще – уже знают русский язык.

Достанется и Европе. Эксперты считают, что самый безопасный маршрут для нелегалов – через Финляндию. Нескольких уже поймали на границе. Поскольку иностранным гражданам с паспортом болельщика не нужно оформлять отдельную визу, многие решили этим воспользоваться.