Раскрыт козырь армии России в вероятном столкновении с войсками США

Козырем Российской Федерации в возможном вооруженном конфликте с Соединенными Штатами является использование средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). К такому заключению пришли американские военные аналитики.

Выводы экспертов привел в своей заметке сайт «Русская весна». Согласно точке зрения специалистов, благодаря РЭБ российская армия сможет, в частности, вывести из строя спутниковую навигационную систему, используемую военными США.

Ранее в китайской прессе появился прогноз, в котором говорится о том, что силы РФ и Штатов должны столкнуться на территории Сирии. Авторы публикации рассказали, какие события, по их мнению, приведут к реализации данного сценария.