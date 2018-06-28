Раскрыт козырь армии России в вероятном столкновении с войсками США
28 июня 2018, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]
Козырем Российской Федерации в возможном вооруженном конфликте с Соединенными Штатами является использование средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). К такому заключению пришли американские военные аналитики.
Выводы экспертов привел в своей заметке сайт «Русская весна». Согласно точке зрения специалистов, благодаря РЭБ российская армия сможет, в частности, вывести из строя спутниковую навигационную систему, используемую военными США.
Ранее в китайской прессе появился прогноз, в котором говорится о том, что силы РФ и Штатов должны столкнуться на территории Сирии. Авторы публикации рассказали, какие события, по их мнению, приведут к реализации данного сценария.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес