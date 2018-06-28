Жена Кержакова рассказала, что футболист отобрал у нее сына и не показывает ей

Милана Кержакова (в девичестве Тюльпанова) не могла больше терпеть и плакать и публично заявила, что ее муж футболист Александр Кержаков отобрал у нее сына, и она не видела малыша целый месяц. Кержаковы расстались, не живут вместе, но официально они еще муж и жена. Жена Кержакова назвала его «падшим» и «недостойным уважения»

По словам Миланы, некоторое время назад Александр приехал на дачу, где мальчик находился с няней, и забрал Артемия, подкупив няню. С тех пор она не может увидеть своего сына. Девушка говорит, что просила Александра, пока не подписано соглашенин, виделся с сыном у нее дома. Но футблисту это не понравилось, и он забрал малыша и скрывает.

Милана говорит, что приезжала домой к мужу и просила хотя бы показать ей сына. Но бывший футболист наотрез отказался это сделать, потребовав от нее справку о "социальной вменяемости".

"И не буду молчать. Я буду говорить, делиться переживаниями и учиться жить дальше", - заявила Милана Кержакова.

Александр Кержаков и дочь сенатора Вадима Тюльпанова Милана поженились ровно два года назад. 10 апреля 2017 года у них родился сын Артемий. Отец Миланы скоропостижно скончался, так и не увидев внука.

У Кержакова растут двое детей от других женщин. Дочь Дарья от первого брака с Марией Головой и сын Игорь от Екатерины Сафроновой.