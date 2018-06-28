Несколько экспертов прокомментировали климатологическую угрозу Арктике, о которой сообщили учёные Института морских исследований в норвежском Тромсе. Российский учёный, доктор физико-математических наук, научный руководитель Института глобального климата и экологии Сергей Семёнов опроверг, что Арктике грозит климатическая катастрофа. Ученые прогнозируют климатическую катастрофу в Арктике

Семёнов пояснил, что Арктика вся теплеет, это происходит десятилетиями. "Во-вторых, ситуация в Баренцевом море становится похожа на ситуацию в Северной Атлантике — это тоже не новость. Там действительно сначала теплеет, потом холодает", - цитирует его RT.

Глава климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин сообщил, что изменения в северной части Баренцева моря не затрагивают побережье Мурманской области, они происходят на широтах Шпицбергена и Земли Франца Иосифа. "О катастрофе речь не идет, даже для севера Баренцева моря. Изменения не резкие, а лишь довольно быстрые", - цитирует Кокорина РИА Новости. Но, как отметил Кокорин, на ближайшие десятилетия изменения необратимы и могут негативно повлиять на экосистемы и рыбные коммерческие ресурсы.

Специалист по ледникам и ведущий научный сотрудник института географии РАН Мария Ананичева сообщила, что заявление норвежских учёных – это «желание напугать» население, - сообщает радиостанция «Говорит Москва». «Конечно, Арктика тёплая, но не так, чтобы в Баренцевом море происходили какие-то катастрофы сейчас», - пояснила климатолог.