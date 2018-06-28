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Пять тысяч жителей Челябинска съездили в туры по святым местам
28 июня 2018, 13:05 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Уже два года подряд на Южном Урале работают маршруты по святым местам, которые бесплатно организовал депутат Госдумы Владимир Бурматов. Всего на 1 маршрутов было совершено порядка двухсот поездок, а недавно в тур отправилась пятитысячная туристка.
Ею стала жительница Металлургического района Любовь Лепина, и в честь юбилея ей подарили Святое Евангелие.
- На Южном Урале расположено множество Святых мест, куда съезжаются паломники со всей страны, но редко какой южноуралец знает о них, - отметил Владимир Бурматов. - Важно, что эти поездки проходят для людей бесплатно, ведь большинство участников – это пожилые люди, у которых не всегда есть такая возможность.
Парламентарий добавил, что проект будет продолжен и появятся новые маршруты.
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