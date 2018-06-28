Опубликован рейтинг лучших российских вузов

Опубликовал первый рейтинг лучших российских вузов. Всего в рейтинге, составленном Forbes, двадцать вузов. На первом месте рейтинга - Российская экономическая школа (РЭШ). Эксперты оценили вуза по 10 параметрам, разбитым на три группы: качество образования, качество выпускников и фактор Forbes.

РЭШ набрала 50,73 балла из ста возможных. Этот вуз опережает Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС). Академия лучше РЭШ по качеству образования, но уступает ему в качестве выпускников и факторе Forbes. Этот фактор учитывает «элитность» вуза и долю предпринимателей в общем количестве выпускников.

На третьем месте- МФТИ, на четвертом — МИСиС, на пятом — МГИМО, на шестом - МГУ.

В рейтинг не вошли вузы, находящиеся в ведении силовых ведомств — МВД, ФСБ и других, поскольку они не отчитываются перед Министерством образования и нет мониторинга их деятельности.