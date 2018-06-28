Во Владимире за взятки задержана глава Росгвардии Алфия Мокшина

Во Владимире по подозрению в получении взяток от подчиненных задержана начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Алфия Мокшина. По версии следствия, начальник управления Росгвардии по Владимирской области Алфия Мокшина, используя свой должностной статус, потребовала с подчиненных взятки за непривлечение их к дисциплинарной ответственности.

По данным СКР, в мае 2018 года она через посредника получила от нескольких руководителей территориальных подразделений Росгвардии региона требуемые суммы денег. В отношении Алфии Мокшиной возбуждено уголовное дело. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки)

Следователи проведели обыски и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Мокшина - единственная женщина, возглавляющая региональное управление Росгвардии.