В Москве сегодня может установиться 30-градусная жара

В Москве, по прогнозу синоптиков, 28 июня может установиться 30-градусная жара. В столичном регионе объявлен желтый уровень опасности - из-за вероятности пожаров. Осадков сегодня не ожидается, - сообщает m24.ru.

Но иногда солнце прикроют облака. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня достигнет 752 миллиметров ртутного столба. Синоптики "Метеоновостей" пояснили, что в Москве и области сохранится антициклональный характер погоды с высокой температурой и повышенным фоном атмосферного давления.

Усугубит ситуацию возмущенный геомагнитный фон. В такую погоду недомогание могут ощущать люди с заболеваниями сердца и сосудов: гипертоники, перенесшие инфаркт или инсульт, сахарным диабетом, ожирением и другими эндокринными заболеваниями.

Медики рекомендуют в жару не переедать, пить воду, прятаться от солнца в самые жаркие часы. На улицу лучше выходить на прогулки утром или вечером.

Диетологи посоветовали футбольным болельщикам заменить пиво квасом или минеральной водой.

В ГИБДД водителям порекомендовали избегать дальних поездок.