Правительство подготовило запреты для рыбаков в 2019 году

В бытность президентом, Дмитрий Медведев прославился активным пропихиванием идеи платной рыбалки. Его не волновало, что, по статистике, для 17% малообеспеченных граждан РФ рыбалка не столько хобби, сколько способ прокормить семью. Разумеется, народ встал на дыбы, многие называли медведевскую рыбную затею глупостью и подлостью. Вроде правительство пошло на попятную. До последнего времени у нас хотя бы формально сохранялась свобода ловли.



Со следующего года появится новая стена на пути к свободе рыбалки. Правительство ухитрилось дотошнейшим образом определить, сколько именно рыб и какого конкретно вида имеет право ловить население. Причём работа была нешуточная, отдельная разбивка сделана не то что по каждому региону, а конкретно по каждой области. Так что с 2019 г. Россию накроют новые так называемые любительские нормы рыбалки.



Кто бы вам ни попался в общей сложности рыбы нельзя наловить больше 5 килограммов. Правда, в некоторых регионах нормы выловы более демократичны, например, на Алтае до 10 кг, в Ханты-Мансийке до 30 кг, на Чукотке ещё больше. Чем западнее по карте, тем больше запретов, нормы по сравнению с сахалинско-сибирскими всё ничтожнее.



Либо с такими ограничениями на рыбалку в густонаселённых регионах страну ждёт массовое туристическое паломничество миллионов заядлых рыбаков на Восток. Тогда затея отличная. Либо, как заведено у медведевского правительства, на первых порах в рыбных краях создают видимость свободы, чтобы затем постепенно, но всё более резко прижать рыбные гайки.



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