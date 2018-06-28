Автобусы и троллейбусы встали в пробку на Яна Райниса в Москве после ДТП

В Москве сегодня утром огромная пробка образовалась на бульваре Яна Райниса после ДТП. В пробке стоят не только автомобили, но и общественный транспорт - автобусы и троллейбусы. Жителям северо-запада столицы приходится добираться до станции метро "Сходненская" пешком.

Автобусы и троллейбусы маршрута № 70 не доезжают до метро одну остановку. Очевидец рассказал "Аргументам недели", что около станции метро "Сходненская" столкнулись легковой автомобиль и автобус маршрута № 96. Легковушка с места аварии скрылась.

В заторе стоят примерно 70 автобусов и троллейбусов.