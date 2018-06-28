20% российских учителей подумывают об уходе из школы

Пятая часть российских учителей подумывает об уходе из школы и смене работы. Учителя сетуют - нагрузка высокая, зарплата - низкая. Зарплаты учителей оказались заметно ниже официальной статистики. Минэкономразвития РФ прогнозирует резкое снижение роста зарплат россиян

Треть российских учителей не знают, как рассчитывается их зарплата, начисляются ли им стимулирующие и компенсационные выплаты. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) опросили более 3000 учителей школ в 82 регионах.

По данным ОНФ, темпы роста зарплаты остаются незначительными, отличаются от сведений Росстата.

Так в Мурманской области, по данным опроса, учителя зарабатывают в среднем 36 382 рублей, а по официальной статистике – 50 560 рублей, - пишут "Ведомости".

Как отметили эксперты, даже эту зарплату школьные учителя получают при крайне высокой нагрузке.

Самые высокие нагрузки у учителей в Кемеровской, Костромской и Самарской областях – более 30 уроков в неделю.