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20% российских учителей подумывают об уходе из школы
28 июня 2018, 09:10 [ «Аргументы Недели» ]
Пятая часть российских учителей подумывает об уходе из школы и смене работы. Учителя сетуют - нагрузка высокая, зарплата - низкая. Зарплаты учителей оказались заметно ниже официальной статистики.
Треть российских учителей не знают, как рассчитывается их зарплата, начисляются ли им стимулирующие и компенсационные выплаты. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) опросили более 3000 учителей школ в 82 регионах.
По данным ОНФ, темпы роста зарплаты остаются незначительными, отличаются от сведений Росстата.
Так в Мурманской области, по данным опроса, учителя зарабатывают в среднем 36 382 рублей, а по официальной статистике – 50 560 рублей, - пишут "Ведомости".
Как отметили эксперты, даже эту зарплату школьные учителя получают при крайне высокой нагрузке.
Самые высокие нагрузки у учителей в Кемеровской, Костромской и Самарской областях – более 30 уроков в неделю.
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