Телефонные номера могут заменить паспорт гражданина России

Паспорта в России могут заменить номерами телефонов. Рабочая группа по нормативному регулированию цифровой экономики разрабатывает документ об универсальных идентификаторах. Телефонные номера граждан России могут стать способом подтверждения личности, как его паспорт или отпечатки пальцев.

Это новшество сможет позволить подтверждать личность человека при оказании ему дистанционных услуг по номеру мобильного телефона, наравне с биометрией, дактилоскопией или паспортными данными, - пишет газета «Ведомости».

Замена паспортов телефонными номерами выгодна операторам связи. Они не только заработают на услугах по идентификации клиентов дополнительных 150 млрд рублей в течение 4-5 лет, но и сократят отток сотовых абонентов, если сим-карты приравняют к паспорту гражданина.

Поправки предложены в законы «О связи», «Об информации» и «Об основах здоровья граждан».