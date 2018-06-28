Путин узаконил блокировку банковских карт россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о противодействии хищению денежных средств с банковских карт. По этому закону банкам разрешается без согласия клиента на срок до двух рабочих дней блокировать кредитные карты, если у кредитной организации появились подозрения на хищение с них средств, - сообщает kp.ru. ФНС: Переводы физлиц с карты на карту не будут облагаться налогом

Держатель карты должен быть оповещен о ситуации. В случае, если клиент давал разрешение на проведение данной операции, то банк обязан немедленно снять блокировку.

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств» опубликован на сайте Кремля. Признаки совершения перевода денежных средств без согласия клиента определяются Банком России и размещаются на его официальном сайте в сети «Интернет».