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Путин узаконил блокировку банковских карт россиян
28 июня 2018, 08:16 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о противодействии хищению денежных средств с банковских карт. По этому закону банкам разрешается без согласия клиента на срок до двух рабочих дней блокировать кредитные карты, если у кредитной организации появились подозрения на хищение с них средств, - сообщает kp.ru.
Держатель карты должен быть оповещен о ситуации. В случае, если клиент давал разрешение на проведение данной операции, то банк обязан немедленно снять блокировку.
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств» опубликован на сайте Кремля. Признаки совершения перевода денежных средств без согласия клиента определяются Банком России и размещаются на его официальном сайте в сети «Интернет».
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