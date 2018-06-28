СКР: трое детей погибли при пожаре в Северобайкальске, пьяная мать спаслась

Трое маленьких детей погибли в результате пожара в жилом доме в городе Северобайкальске в Бурятии в ночь на четверг. По факту гибели детей следователи возбудили и расследуют уголовное дело по статье 109 УК РФ. Во время выпускного на уральской турбазе дотла сгорело кафе

Как установило следствие, в доме находилась женщина и двое ее детей, а также ребенок подруги. Самой матери малышей удалось спастись, а дети погибли. По данным СКР, хозяйка жилища в момент пожара находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительной версии, возгорание в жилом вагончике произошло в результате неосторожного обращения с огнем.

В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела трех детей: двое 2015 года и один - 2017 года рождения.

На месте пожара работают следователи регионального СК России, продолжается осмотр места происшествия. Для определения точной причины смерти детей назначены судебно-медицинские экспертизы.

По данным МЧС, сообщение о том, что в городе Северобайкальск по улице Байкальская горит вагончик приспособленный под жилое помещение, поступило около полуночи 27 июня. В результате пожара вагончик выгорел изнутри. Пожар ликвидирован в 00.08. На ликвидацию пожара было задействовано 6 человек и 2 единицы техники.