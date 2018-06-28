«Единая Россия» проведет широкое общественное обсуждение пенсионной реформы

«Единая Россия» в течение ближайших двух месяцев проведет широкое общественное обсуждение пенсионной реформы. Планами партии поделился секретарь ее Генсовета Андрей Турчак.

По словам Турчака, к обсуждению привлекут регионы, муниципалитеты, профсоюзы, работодателей и Союз пенсионеров. По итогам работы будут подготовлены предложения ко второму чтению законопроекта о реформе в Госдуме.

Глава Генсовета «ЕР» напомнил, что данному закону было посвящено состоявшееся на прошлой неделе расширенное заседание фракции с участием депутатов, членов Совета Федерации и вице-премьера Татьяной Голиковой. После этой встречи депутаты продолжили обсуждение реформы в регионах.

В четверг, 28 июня, пройдет расширенное заседание Совета руководителей фракций «Единой России» по пенсионной реформе, где будут присутствовать руководители фракций региональных парламентов. Андрей Турчак выразил уверенность в том, что обсуждение примет содержательный характер, отметила пресс-служба «Единой России».

Ранее в партии раскрыли плюсы пенсионной реформы, к реализации которой планируется приступить в 2019 году.