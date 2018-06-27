В селе Мраково снесло крышу

В Башкирии в селе Мраково ураган снес часть кровли двухэтажного многоквартирного дома. На место прибыли сотрудники МЧС России и представители администрации. Они же сообщили, что расселения жильцов не требуется, но «планируются аварийно-восстановительные работы».

«В результате порывов ветра в селе Мраково Кугарчинского района на улице Ленина повреждена кровля над первым подъездом двухэтажного жилого дома на площади 160 кв. м», — сообщает пресс-служба ведомства.

В МЧС также рассказали, что метеостанция Мраково зафиксировала шквалистое усиление ветра до 32 м/с.