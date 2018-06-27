Рейтинг самых богатых семей Bloomberg, Ротшильдов и Рокфеллеров там нет

25 богатейших семей мира владеют состоянием в более чем триллион долларов. Рейтинг составлен агентством Bloomberg, и больше всего богатейших кланов - десять приходится на Соедненные Штаты.

Первое место занимает семейство Уолтон, которое владеет самой крупной сетью магазинов в мире Walmart. Как пишет издание, их состояние оценивается в 151,5 миллиардов долларов. На втором месте обосновалась семья Кох, управляющая компанией Koch Industries. Ее оценили в 98,7 миллиардов долларов. Тройку лидеров замыкают наследники Фрэнка Марса. Состояние в 89,7 млрд долларов было заработано компанией, которая в том числе производит известные шоколадные батончики.

В рейтинге Bloomberg оказались и семьи Hermes с состянием в 49,2 миллиарда долларов, Chanel и их 45,6 миллиардов долларов, Quandt с компанией BMW и 42,7 миллиарами долларов, Mulliez и их компания Auchan стоимостью 37,5 миллиардов долларов, Johnson с состояние в 28,2 миллиарда долларов и Estee Lauder и их 24,3 миллиарда долларов.

В рейтинг включены семьи, чьи наследства передаются из поколения в поколение, а вот новоиспеченные миллиардеры в него не попали. Также в нем нет и семей, где состояние контролируется одним наследником. Именно поэтому в списке нет семей из Китая и всего три азиатские. Хотя в рейтингах миллиардеров китайцы занимают все большую долю с каждым годом, пишет «Коммерсант».

Отсутствие Ротшильдов и Рокфеллеров в рейтинге моно объяснить тем, что их состояние слишком рассеянно и подсчитать его не возможно.