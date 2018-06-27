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Стали известны подробности стрельбы на выпускном
27 июня 2018, 18:57 [ «Аргументы Недели» ]
Стали известны некоторые подробности истории со стрельбой на выпускном. Как выяснилось, скандальная история произошла в Карачаево-Черкесии с внуком бывшего президента этой республики.
Поначалу из появившейся в сети видеозаписи не было даже понятно, в каком регионе России случилась эта история. Однако позже некоторые подробности все же всплыли, несмотря на предусмотрительно замазанные на видео номера автомобилей кортежа, из которого была открыта стрельба.
Как выяснили наши коллеги из Рен-ТВ, на этом оскандалившемся на всю страну выпускном гуляли не совсем простые выпускники. По крайней мере один из них – совсем не простой выпускник. Речь идет об Ансаре Каитове.
Ансар Каитов – внук бывшего президента Карачаево-Черкесии Мустафы Батдыева, сын бывшего депутата парламента республики Али Каитова. Известно, что Али Каитов был осужден в 2004 году на 17 лет за организацию убийства семи человек, однако адвокатам удалось сначала найти смягчающие обстоятельства и скостить срок, а затем Каитов и вовсе вышел по УДО, проведя в заключении лишь семь лет.
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