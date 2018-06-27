Городу и миру

Футбольный праздник вернул Волгоград в лучшие времена, когда толпы туристов ходили по городу, власти занимались его благоустройством, а аэропорт принимал по 20 рейсов в день.

Потёмкинские настроения, конечно, никуда не делись. И сегодняшние «князья потёмкины» всё так же закрывают баннерами ободранные здания, не успевают убрать с центральных улиц арматуру, через которую падают и получают травмы иностранные туристы, и борются с мошкой совсем не теми методами.

Хороший сервис гостям, избалованным цивилизацией, мы тоже показать не смогли – откуда ему за пару месяцев взяться. Это ж не брусчатка, чтоб за две недели в режиме цейтнота переложить.

Не оправдались ожидания некоторых предприимчивых волгоградцев. Тех, кто в надежде заработать, пытался сдать посуточно свои квартиры по ценам парижских в округе Эйфелевой башни. Убытки понесли предприниматели, организовавшие торговые точки в аэропорту Волгограда. Болельщики не горели желанием задерживаться в воздушной гавани, спеша уехать в центр города и в места футбольного чемпионата. Традиционно недовольны скептически настроенные жители – большие мероприятия всегда влекут ограничение движения и перекройку маршрутов, неся временные неудобства. Но так же недовольны бывают и парижане, и берлинцы, и коренные ньюйоркцы.

Зря опасались мы английских фанатов и их провокаций. Был, конечно, случай с парой-тройкой идиотов, которые накачавшись пивом в волгоградском пабе, стали зиговать и выкрикивать нацистские лозунги. Но определённое количество идиотов присутствует в любой нации. Нормальные люди вели себя адекватно: официальные лица с благородной миссией, отдавая дань памяти, посещали Мамаев курган, неофициальные тоже мимо Родины-матери не проходили. Её во всем мире знают, и здорово, что с трибун стадиона она видна была, величественная и прекрасная в творении гениального скульптора.

Волгоградцам тоже кое-что перепало: здесь часть улиц подчистили, там подблистили. Власти оперативно откликались на «негатив»: стоило «потерять» английскому журналисту улицу Ковентри, очень быстро привинтили табличку для этой экзотической улочки в один дом. В ожидании японской принцессы заблагоустроили почти до японского уровня улицу Хиросимы.

Много поводов, в большинстве хороших, дал Волгоград для новостных сюжетов. И если ещё до недавнего времени мы сетовали на то, что город перестали упоминать даже в прогнозах погоды, то в этом июне телевизионной картинкой из города-героя отметились большинство каналов: от «России» и «Первого» до «Евроньюс» и «БибиСи».

Волгоград попал в пятерку самых популярных у иностранных болельщиков городов. Сайт онлайн-бронирования отелей составил рейтинг, в котором сравнил соотношение числа зрителей матчей ЧМ-2018 к числу жителей городов проведения матчей. Наш город с соотношением 8/100 оказался на пятом месте. Это значит, что на сто волгоградцев пришлось восемь гостей. Вряд ли какое-то событие сможет в ближайшие годы повторить эту статистику, и спасибо Чемпионату мира 2018 за это.

Почти карнавальные костюмы болельщиков из разных стран расцветили город. И доброжелательные волгоградцы радушно принимали их и помогали, чем могли. Кто-то нашёл и вернул потерявшуюся дорогостоящую аппаратуру, кто-то рассказывал и показывал, как добраться до нужного места, кто-то делился солнцезащитным кремом и спреем от мошкары. Это и называется народной дипломатией, которая ломает все барьеры страха и закапывает окопы недопонимания. Мы были со всем миром, и мир был с нами. И у нас.