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Около станций желтой ветки метро благоустраивают территорию

27 июня 2018, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]

Около станций желтой ветки метро благоустраивают территорию
globallookpress.com

К концу года ожидается открытие нового участка Калининско-Солнцевской линии метро от «Раменок» до «Рассказовки». На данный момент строители ведут работы по благоустройству прилегающей территории.

Вокруг каждой новой станции сейчас ведутся работы по озеленению. Всего будет высажено почти 900 деревьев, более 10 тысяч кустарников, уложено свыше 131 тысячи квадратных метров газонов и более 84 тысяч квадратных метров дорожек, передает сайт НСН слова чиновника.

Параллельно с благоустройством на станциях завершаются пусконаладочные работы и проводятся комплексные испытания систем безопасности.

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