Что можно одним, запрещено другим. Скандальная блогер о наказании за мат в эфире

Скандальная блогерша Лена Миро высказалась по поводу наказания для Артема Шеина. Журналист Первого канала в прямом эфире выругался матом, рассуждая про российский футбол… и стал героем новостных лент. И если кто-то раньше не знал, кто такой Артем Шеин, то сегодня точно узнает его даже в лицо. И надо сказать,что многе считают его «своим в доску парнем», который просто не сдержался. А между тем, он не на кухне матерился и не с друзьями за кружкой пива, болея за матч.

«По идее, Первый канал должен быть эталоном качества журналистики Логично? Было бы да, если бы на Первом работали профессионалы. К сожалению, на ведущем телеканале страны работает Артём Шейнин. Недожурналист и истеричка, которая захлёбывается от любви к Родине, но отдыхает почему-то в Италии», - написала Лена Миро.

И какое наказание за мат на многомиллионную аудиторию понёс Шейнин? А никакого! Всё ограничилось «служебным взысканием внутреннего характера», как сообщила дирекция Первого канала.

«Безнаказанность порождает порок. Пока даже блогерам запретили использовать нецензурную лексику, на Первом канале Артём Шейнин матерится в прямом эфире. Потому что одним можно все, а другим - ничего», - считает российская блогерша.

«Он ведет себя так, как нравится большинству зрителей. Населению круто промывают мозги, поэтому нечего удивляться, что пол страны Шариковых», «Шейнин нарочно выругался матом, продемонстрировав тем самым другим журналистам, да и нам зрителям в том числе, своё привилегированное положение на Первом. "Смотрите все какой я крутой, мне всё можно". Матерясь на Главном канале страны он как бы этим гордится. Это был точно продуманный шаг с его стороны», «Не поняла, как он вообще стал ведущим. Это ж жесть. Вечное с похмелья лицо и постоянная попытка облаять и покусать оппонента. Шейнину мыло в рот и нафиг с телевидения, да и из журналистики вообще. А шоу прикрыть, потому как мракобесье полное», - написали возмущенные пользователи в комментариях.

Но были и предложения, так сказать, по существу: «Я вообще удивлён почему ему, в виде исключения, не разрешат материться», «Если его не наказывать, то надо тогда признать мат - официальной частью языка...колоритом так сказать».